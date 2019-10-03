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10:54, 3 октября 2019 67
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Воронежский пенсионер на «Волге» погиб, влетев в тягач

Воронежский пенсионер на «Волге» погиб, влетев в тягач

Воронежский пенсионер на «Волге» погиб, влетев в тягач. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 2 октября, примерно 13:00 часов на 290 километре трассы Р-298 в Панинском районе. По предварительным данным, 66-летний житель Таловского района на «Волге» ехал со стороны поселка Анна в направлении Воронежа. Машина оказалась на «встречке» и влетела в Freightlinе. За рулем тягача был 34-летний житель рабочего поселка Новохоперский.

Водителя легковой машины госпитализировали. Он скончался в больнице.


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