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Воронежский пенсионер на «Волге» погиб, влетев в тягач. Об этом
Авария произошла в среду, 2 октября, примерно 13:00 часов на 290 километре трассы Р-298 в Панинском районе. По предварительным данным, 66-летний житель Таловского района на «Волге» ехал со стороны поселка Анна в направлении Воронежа. Машина оказалась на «встречке» и влетела в Freightlinе. За рулем тягача был 34-летний житель рабочего поселка Новохоперский.
Водителя легковой машины госпитализировали. Он скончался в больнице.
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