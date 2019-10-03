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Во Владимирской области за девять месяцев открыли 17 детских площадок. Их установили во Владимире, Кольчугине, Костереве (Петушинский район), Юрьеве-Польском, Киржаче, а также поселках Маяк (Александровский район), Колокша (Собинский район), Весь (Суздальский район), Бег (Судогодский район), Красная Горбатка и Первомайский (Селивановский район),
Недавно открылся игровой комплекс на территории детского туберкулезного отделения больницы № 2 во Владимире. Завотделением Ирина Сибирева пояснила, что прогулки входят в обязательную программу лечения, а старая площадка для детей за 15 лет службы пришла в негодность.
«В нашем отделении дети проходят долгое лечение. Курс длится от шести месяцев до полутора лет, — отметила Сибирева. — Мы очень рады, что теперь у нас на территории появилась яркая, современная площадка, которая создает хорошее настроение детям, настраивает их на позитивный лад».
С 2004 года по инициативе депутата Госдумы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Аникеева в области реализуют проект «Дворы для детворы». В рамках него установили более сотни спортивных и игровых комплексов.
Популяризация здорового образа жизни и создание условий для интересного и полезного детского досуга — одно из приоритетных направлений", — отметил Аникеев.
Подробнее о проекте «Дворы для детворы» можно узнать на
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