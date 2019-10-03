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10:23, 3 октября 2019 112
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Во Владимирской области за девять месяцев открыли 17 детских площадок

Во Владимирской области за девять месяцев открыли 17 детских площадок

Во Владимирской области за девять месяцев открыли 17 детских площадок. Их установили во Владимире, Кольчугине, Костереве (Петушинский район), Юрьеве-Польском, Киржаче, а также поселках Маяк (Александровский район), Колокша (Собинский район), Весь (Суздальский район), Бег (Судогодский район), Красная Горбатка и Первомайский (Селивановский район), сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

Недавно открылся игровой комплекс на территории детского туберкулезного отделения больницы № 2 во Владимире. Завотделением Ирина Сибирева пояснила, что прогулки входят в обязательную программу лечения, а старая площадка для детей за 15 лет службы пришла в негодность.

«В нашем отделении дети проходят долгое лечение. Курс длится от шести месяцев до полутора лет, — отметила Сибирева. — Мы очень рады, что теперь у нас на территории появилась яркая, современная площадка, которая создает хорошее настроение детям, настраивает их на позитивный лад».

С 2004 года по инициативе депутата Госдумы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Аникеева в области реализуют проект «Дворы для детворы». В рамках него установили более сотни спортивных и игровых комплексов.

Популяризация здорового образа жизни и создание условий для интересного и полезного детского досуга — одно из приоритетных направлений", — отметил Аникеев.

Подробнее о проекте «Дворы для детворы» можно узнать на сайте

Фото с сайта владимирского отделения «Единой России»


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