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Фото: Pixabay.com
В среду, 2 октября, во Владимире подросток пришел в школу с топором. Его обезвредил директор, передает
Никто не пострадал.
Региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев рассказал, что директор отобрал топор, когда восьмиклассник достал его из рюкзака. По словам омбудсмена, у юноши были «агрессивные цели». Подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и на школьном учете.
Как отмечает Прохорычев, у молодого человека «сложные отношения и со сверстниками, и в семье есть вопросы».
Омбудсмен уточнил, что в четверг в регионе проведут «большое совещание с органами власти». С подростком работают психологи и оперативники.
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