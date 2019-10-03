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14:26, 3 октября 2019 52
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Владимирец незаконно поселил в бараке четверых мигрантов из Индии

Владимирец незаконно поселил в бараке четверых мигрантов из Индии

Житель Юрьев-Польского района незаконно поселил в бараке четверых мигрантов из Индии. Об этом сообщили во владимирском УМВД.

Летом оперативники нашли в одном из сел деревянную постройку, в которой жили гастарбайтеры в возрасте от 21 до 30 лет. Мужчины работали на одном из сельхозпредприятий без документов.

По версии следствия, незаконно переехать в Россию гастарбайтерам помогал 55-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье 322.1 УК.

Фото владимирского УМВД


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