Владимирец незаконно поселил в бараке четверых мигрантов из Индии

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Житель Юрьев-Польского района незаконно поселил в бараке четверых мигрантов из Индии. Об этом
Летом оперативники нашли в одном из сел деревянную постройку, в которой жили гастарбайтеры в возрасте от 21 до 30 лет. Мужчины работали на одном из сельхозпредприятий без документов.
По версии следствия, незаконно переехать в Россию гастарбайтерам помогал 55-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье 322.1 УК.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.