В выходные в Рязанской области похолодает до +4 градусов. Прогноз погоды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В ближайшие выходные в Рязанской области ожидается до +8 градусов. Прогнз погоды опубликовал
В ночь на пятницу синоптики пообещали до +11 градусов, днем +17 градусов.
Ночью в субботу ожидается до +7 градусов, днем — до +10 градусов,
Ночью в воскресенье температура опустится до +4 градусов, днем +8 градусов.
Все эти дни в регионе возможны дожди.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Под Рязанью насмерть разбился таксист. Фото
Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.