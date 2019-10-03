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10:09, 3 октября 2019 80
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В выходные в Рязанской области похолодает до +4 градусов. Прогноз погоды

В выходные в Рязанской области похолодает до +4 градусов. Прогноз погоды

В ближайшие выходные в Рязанской области ожидается до +8 градусов. Прогнз погоды опубликовал сайт Гидрометцентра России.

В ночь на пятницу синоптики пообещали до +11 градусов, днем +17 градусов.

Ночью в субботу ожидается до +7 градусов, днем — до +10 градусов,

Ночью в воскресенье температура опустится до +4 градусов, днем +8 градусов.

Все эти дни в регионе возможны дожди.


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