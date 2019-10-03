В Воронежской области в аварии с тремя машинами погиб мужчина

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Лисках в аварии с тремя машинами погиб мужчина. Об этом
Авария произошла в среду, 2 октября, в 7:50 у дома №4 на улице 8-ая Парковая. По предварительным данным, 66-летний местный житель на «ВАЗ-2107» выехал на «встречку» и врезался с Skoda Octavia. Затем «семерку» отбросило на Renault Duster.
Водитель «ВАЗа» погиб на месте.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.