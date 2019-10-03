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Фото: Pixabay.com
Многодетная мать из Воронежской области спонсировала сирийских террористов. Об этом
Второй западный окружной военный суд установил, что 28-летняя жительница Таловского района в ноябре 2015 года была в подмосковном Реутове и перевела деньги гражданину, который переправлял в Сирию новых членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Женщина хотела, чтобы ее муж примкнул к террористам.
Подсудимую признали виновной по части 1 статьи 205.1 УК («Финансирование терроризма») и приговорили к трем годам колонии-поселения.
Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
Отмечается, что троих детей осужденной передали ее бабушке.
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