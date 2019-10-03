В Воронеже неизвестный на «Приоре» насмерть сбил велосипедиста

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Фото: Pixabay.com
В Воронеже неизвестный на Lada Priora насмерть сбил велосипедиста. Водителя ищут,
По версии следствия, 25 сентября в 20:30 у дома №2 на улице 206 Стрелковой Дивизии машина сбила 51-летнего велосипедиста. Тот скончался на месте.
Оперативники выяснили, что с места ДТП уехала серо-зеленая Lada Priora. Очевидцев аварии просят позвонить по телефонам: 8 (4732)269-60-36, 269-60-79.
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