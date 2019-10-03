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16:38, 3 октября 2019 105
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В Туле похоронили оставившего надпись на Рейхстаге участника штурма Берлина

В Туле похоронили оставившего надпись на Рейхстаге участника штурма Берлина

В четверг, 3 октября, в Туле похоронили оставившего надпись на Рейхстаге участника штурма Берлина Евгения Шалашникова. Он умер 1 октября в возрасте 94 лет, передает РИА Новости.

Ветерана с воинскими почестями похоронили на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.

В январе 1942 года туляка призвали в армию рядовым. Первое воинское звание младшего лейтенанта Шалашников получил 28 марта 1945 года на Белорусском фронте. Участвовал в Орловско-Курской операции, освобождал от нацистов Прибалтику, Белоруссию, Польшу. Во время штурма Берлина мужчина написал на Рейхстаге: «туляк Шалашников».

Шалашникова уволили в запас в марте 1947 года, с1956 по 1964 годы он служил в органах внутренних дел в должностях дежурного, оперуполномоченного, следователя следственной группы.

Среди наград туляка — Орден «Красной Звезды», два Ордена «Отечественной войны», медали «За освобождение Варшавы», «За Взятие Берлина». В 2016 году Шалашников стал почетным гражданином города-героя Тулы.

Фото с сайта администрации Тулы


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