В сгоревшей квартире нашли мертвого калужанина

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В ночь на четверг, 3 октября, в Ермолине Боровского района в сгоревшей квартире нашли мертвого мужчину. По предварительным данным, 71-летний погибший жил один,
Следователи проводят проверку. Они назначили экспертизы для того, чтобы установить причину пожара и смерти мужчины.
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