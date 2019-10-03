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9:15, 3 октября 2019 361
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В Рязани выбрали основные площадки «Новогодней столицы 2020»

В Рязани выбрали основные площадки «Новогодней столицы 2020»

В Рязани выбрали площадки для проекта «Новогодняя столица 2020». Об этом сообщил сайт мэрии.

Лыбедский бульвар станет одной из центральных площадок. Там организуют фестиваль Новогодних игрушек, будет работать городской каток, яркие шоу-программы и концерты.

В досуговом комплексе «Былина» планируют сделать туристический визит-центр, на втором этаже будет работать ярмарка народных промыслов и ремесел, где можно будет купить сувениры и одежду с символикой «Новогодняя столица 2020».

Новогодняя деревня откроется в Лесопарке при участии Деда Мороза из Великого Устюга.

На площади Ленина проведут фестиваль, который соберет лучших спортсменов страны.

Предстоящий новогодний сезон активно обсуждают представители бизнес-сообщества и активные общественные деятели.

Напомним, на проект «Новогодней столицы России» в Рязани потратят 370 миллионов рублей.


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