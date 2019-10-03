В Рязани выбрали основные площадки «Новогодней столицы 2020»

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В Рязани выбрали площадки для проекта «Новогодняя столица 2020». Об этом сообщил
Лыбедский бульвар станет одной из центральных площадок. Там организуют фестиваль Новогодних игрушек, будет работать городской каток, яркие шоу-программы и концерты.
В досуговом комплексе «Былина» планируют сделать туристический визит-центр, на втором этаже будет работать ярмарка народных промыслов и ремесел, где можно будет купить сувениры и одежду с символикой «Новогодняя столица 2020».
Новогодняя деревня откроется в Лесопарке при участии Деда Мороза из Великого Устюга.
На площади Ленина проведут фестиваль, который соберет лучших спортсменов страны.
Предстоящий новогодний сезон активно обсуждают представители бизнес-сообщества и активные общественные деятели.
Напомним, на проект «Новогодней столицы России» в Рязани
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.