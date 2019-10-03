RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
На рязанских улицах установили металлические ограждения, информация об этом появилась на
Сообщается, что установлено 23 тысячи погонных метров металлического ограждения.
Также в этом году демонтировали 864 погонных метра ограждений, установили — 128,5 метров. Отремонтировали более 100 квадратных метров, покрасили — 1 935.
В ближайшее время заменят ограждения на улице Дзержинского и Вокзальной.
Кроме того, в этом году установят ограду на площади Свободы, а также улицах Свободы, Гагарина, Спортивная, Связи, Грибоедова, Садовая, Чкалова.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз-за аварии на улице Урицкого по нескольким адресам в Рязани отключили воду
|
cледующая новость →Тамбовская птицефабрика выплатила работникам более трех с половиной миллионов долга
Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.