В пятницу в Рязанской области потеплеет до +21 градуса. Прогноз погоды

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В пятницу, 4 октября, в Рязанской области потеплеет до +21 градуса. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем небольшой дождь.
Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +6, +11 градусов, днем +16, +21.
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