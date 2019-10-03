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16:34, 3 октября 2019 90
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В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан — «жертвы перестройки». Об этом передает RT со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова.

Депутат отметил, что перестройка стала «крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой» и в ней в большей степени пострадали граждане, которым на тот момент было 25-45 лет.

Из-за перестройке в стране упала рождаемость, возросла смертность. Чернышов подчеркнул, что многие жертвы ушли из жизни рано и получили тяжелые заболевания.

Он добавил, что для этой категории нужны меры поддержки, льготы и субсидии.


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