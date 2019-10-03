В Гидрометцентре призвали насладиться последним теплым днем осени

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Первые дни октября в Москве оказались теплыми, однако ближе к выходным похолодает. Об этом руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил каналу «
«Температура в воскресенье ночью уже понизится до нулевой отметки. Это будет способствовать тому, что осадки будут небольшие в виде и мокрого снега, и небольшого дождя, ну и только», — рассказал Вильфанд.
Он отметил, что 3 октября будет в Москве очень теплым днем. Столбики термометров могут показать от +19 до +21 градуса. Ночью ожидается от +12 до +14 градусов тепла.
«По всем расчетам сегодня действительно должен быть очень теплый день. Комфортная температура, правда облачность все-таки прогнозируется. Ну, дуновения теплого ветра будут доставлять удовольствие», — пояснил метеоролог.
Вильфанд подчеркнул, что человек должен уметь наслаждаться теми моментами, которые дарит природа.
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