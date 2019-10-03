Тамбовская птицефабрика выплатила работникам более трех с половиной миллионов долга

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Фото: Pixabay.com
Птицефабрика в Первомайском районе выплатила работникам более трех с половиной миллионов рублей долга по зарплате. Об этом
Гендиректор птицефабрики с февраля по 24 июня не выплачивал зарплату 54 работникам. При этом он перечислял деньги контрагентам и выплачивал кредит.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК («Невыплата заработной платы»). В течение двух месяцев после этого он полностью вернул долг. Из-за этого и «иных обстоятельств» следствие удовлетворило ходатайство подозреваемого о прекращении уголовного преследования.
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