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Фото: Pixabay.com
Синоптики рассказали, когда в Воронежской области закончится «бабье лето». Гидрометцентр
Днем в пятницу, 4 октября, в области будет до +22 градусов. В выходные уже до +13 градусов.
Ночью в пятницу до +9 градусов, в субботу до +6 градусов, а в воскресенье до +3.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.