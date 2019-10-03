Рязанцам предложили поучаствовать в месячнике по благоустройству и уборке города

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С понедельника, 7 октября, в Рязани начнется месячник по благоустройству очистке города. Соответствующее распоряжение подписала глава
За это время уберут улицы, дворы и общественные места города. Также ликвидируют свалки, спилят деревья и помоют памятники.
12, 19 и 26 октября запланировали проведение субботников. Все желающие смогут в них принять участие.
Места проведения субботников будут определены дополнительно. Информация об этом будет опубликована на официальном сайте администрации города Рязани.
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