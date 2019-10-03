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12:25, 3 октября 2019 173
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Роскачество нашло пестициды и токсины в лапше быстрого приготовления

Роскачество нашло пестициды и токсины в лапше быстрого приготовления

Роскачество нашло в лапше быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится на сайте организации.

Всего специалисты проверили 17 популярных наименований. По их словам, ни одна марка не может претендовать на знак качества, потому что в исследуемой продукции обнаружили несоответствия.

«Отчасти подтвердились опасения потребителей относительно безопасности данного продукта», — говорится в сообщении.

Следы бифентрина (пестицид) и следовые количества регулятора роста растений нашли в лапше марки «БигЛанч», «Золотистая жатва», «Роллтон», «Моя цена»,

В продукции восьми торговых марок обнаружены следовые количества охратоксина А, еще в пяти — микотоксина зеараленон.

По мнению экспертов, микотоксины могли попасть в лапшу быстрого приготовления из сырья из-за недостаточно тщательного входного контроля на производстве или недобросовестных поставщиков муки.

«Микотоксины также могут появляться в продукции при транспортировке или хранении готового продукта — когда возникают условия для грибкового поражения», — указывает Роскачество.

По итогам исследования эксперты организации предположили, что производители используют некачественное растительное масло, а также выявили большое количество соли в 12 торговых марках.

«Искусственных красителей обнаружено не было, а глутамата натрия не так много, как принято считать», — заключили эксперты.


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