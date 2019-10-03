Путин уволил главу ФСИН

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Фото: Ru.wikipedia.org
Президент России Владимир Путин освободил от должности главу ФСИН Геннадия Корниенко. Соответствующий указ опубликован на официальном
«Освободить от занимаемой должности… Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе.
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