На воронежской трассе «шестерка» врезалась в «Ниссан»

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На воронежской трассе «шестерка» врезалась в Nissan Sunny. Погибли водитель и пассажирка «ВАЗа»,
Авария произошла во вторник, 2 октября, в 17:40 на 270 километре «Воронеж-Луганск» в Кантемировском районе. По предварительным данным, «ВАЗ-2106» выехал на «встречку» и столкнулся с Nissan. За рулем второй машины был 53-летний житель Ростовской области.
Погибли 58-летняя пассажирка и 60-летний водитель «шестерки». Ростовчанина госпитализировали.
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