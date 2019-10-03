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В четверг, 3 октября, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в домах 74, 74 корпус 1 по Первомайскому проспекту и в доме 3 по Малому шоссе.
Кроме того, после окончания работ воду дадут в доме 9/23 по улице Бирюзова и в доме 25 по улице Станкозаводской.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.