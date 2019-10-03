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Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил главу Росгидромета Максима Яковенко. Распоряжение появилось на сайте правительства в четверг, 3 октября, передает
Напомним, Яковенко возглавлял Росгидромет с сентября 2017 года.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.