RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Липчанин открыл подпольное казино в Воронеже. Об этом
По данным следствия, с 13 по 20 июля в одном из нежилых помещений в Коминтерновском районе проводил турниры по покеру. Оперативники нашли столы для игры, карты, фишки, а также «иные предметы и документы».
На 35-летнего мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК («Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны»). Следователи опросили свидетелей и игроков подпольного казино. Обвиняемый признал вину.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖитель Кадома убил знакомого, отказавшегося с ним выпивать
|
cледующая новость →Воронежский пенсионер на «Волге» погиб, влетев в тягач
26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.