Липчанин до смерти забил жену табуретом

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Фото: Pixabay.com
Житель Чаплыгинского района до смерти забил жену табуретом. Об этом
По версии следствия, 29 сентября пьяный 32-летний мужчина поссорился с супругой и начал избивать ее. Табуретом он причинил 30-летней женщине закрытую черепно-мозговую травму, из-за которой она умерла на месте.
Липчанина арестовали. Он признался и рассказал подробности случившегося.
На мужчину завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.