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Фото: Pixabay.com
Льготную ипотеку в этом году получили 19 владимирских учителей. Об этом
По региональной программе молодые учителя могут получить единовременную выплату на первоначальный взнос или ежемесячные компенсации части расходов по оплате процентов. В этом году первый вариант поддержки выбрали все 19 участников программы. Им выплатили пять миллионов рублей.
В настоящее время 152 педагога получают ежемесячные выплаты на оплату процентов по ипотеке. Полностью погасили ипотеку 28 человек.
Чтобы стать участником программы, учителям нужно больше года работать в школе, иметь положительные характеристики от руководства, а также подписать соглашение с департаментом образования о работе в школе еще в течение пяти лет.
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