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12:47, 3 октября 2019 76
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Льготную ипотеку в этом году получили 19 владимирских учителей

Льготную ипотеку в этом году получили 19 владимирских учителей

Фото: Pixabay.com

Льготную ипотеку в этом году получили 19 владимирских учителей. Об этом сообщил сайт администрации области.

По региональной программе молодые учителя могут получить единовременную выплату на первоначальный взнос или ежемесячные компенсации части расходов по оплате процентов. В этом году первый вариант поддержки выбрали все 19 участников программы. Им выплатили пять миллионов рублей.

В настоящее время 152 педагога получают ежемесячные выплаты на оплату процентов по ипотеке. Полностью погасили ипотеку 28 человек.

Чтобы стать участником программы, учителям нужно больше года работать в школе, иметь положительные характеристики от руководства, а также подписать соглашение с департаментом образования о работе в школе еще в течение пяти лет.


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