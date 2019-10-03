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11:27, 3 октября 2019 137
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Музей Есенина купил слайды с фотографиями поэта в юности

Музей Есенина купил слайды с фотографиями поэта в юности

Фото: Pixabay.com

Музей Есенина купил слайды с фотографиями поэта в юности, передает ТАСС.

Коллекция стереослайдов на стекле 1900-х годов хранилась у потомков семьи последней константиновской помещицы Лидии Кашиной — прообраза главной героини поэмы Есенина «Анна Снегина».

На снимках запечатлены виды Константинова начала 20 века, построек на территории усадьбы Кашиной, бытовые сцены, члены ее семьи.

Директор музея Борис Иогансон сообщил, что среди снимков может быть ранее неизвестное фото самого поэта в юности.

«По времени этот снимок совпадает с его детством, и юноша, изображенный на нем, очень похож на Есенина в том же возрасте, запечатленного на другой известной фотографии», — сообщил директор.

В следующем году в музее планируют издать каталог, посвященный коллекции снимков. Кроме того, слайды помогут восстановить утраченные постройки.


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