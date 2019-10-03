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12:57, 3 октября 2019 99
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К концу года в России подорожают продукты

К концу года в России подорожают продукты

К новому году в России на 3-3,5% подорожают продукты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз экспертов Ассоциации компаний розничной торговли.

Повышение стоимости не превысит прогнозируемый показатель инфляции, отмечается в сообщении.

Заметнее других вырастут цены на яйца, мясо птицы и сахар.

Эксперты отметили, что крупные торговые сети будут придерживать цены в рамках прежних и не позволять им расти. Прежде всего это коснется товаров первой необходимости.


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