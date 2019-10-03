К концу года в России подорожают продукты

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К новому году в России на 3-3,5% подорожают продукты. Об этом пишут «
Повышение стоимости не превысит прогнозируемый показатель инфляции, отмечается в сообщении.
Заметнее других вырастут цены на яйца, мясо птицы и сахар.
Эксперты отметили, что крупные торговые сети будут придерживать цены в рамках прежних и не позволять им расти. Прежде всего это коснется товаров первой необходимости.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.