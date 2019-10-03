Единороссы проверили ход ремонта рязанских дорог

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В Рязани завершается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Во вторник, 1 октября, члены фракции «
В этом году в Рязани ремонтируют 20 участков дорог. Шесть из них — на Васильевском проезде, Сережином переулке, улицах Почтовой, Новослободской, Кальной, Московском шоссе — уже сдали. Работы на остальных 14 подходят к завершению.
Депутаты гордумы проверили ремонт на улицах Свободы, Грибоедова, Садовой, Подгорной и Чкалова. «На ход и качество ремонта на этих объектах к нам поступали жалобы от рязанцев», — пояснила руководитель партийного объединения Елена Волкова.
На улице Подгорной рабочие уложили два слоя нового асфальта, отремонтировали тротуары, установили бордюры. Осталось нанести дорожную разметку и вмонтировать соответствующие знаки.
По словам регионального координатора проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Александра Бурцева, особых нарушений нет, но подрядчик затягивает со сроками сдачи.
Много жалоб высказали жители улицы Чкалова. «На новом асфальте на тротуаре после дождя скапливаются лужи, деревья около дороги завалены мусором и цементом», — сказали они.
По заверениям представителей администрации и подрядчиков, ремонт дорог в городе закончат до конца октября.
«Все выявленные в ходе мониторинга нарушения и недоделки были зафиксированы и переданы в администрацию города для их дальнейшего устранения подрядными организациями. Результаты мы проверим на следующем депутатском контроле», — заключила Елена Волкова.
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