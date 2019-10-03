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Фото: Pixabay.com
Двоим братьям вынесли приговор за кражи и поджоги домов во владимирском селе. Об этом
В 2016 и 2018 годах мужчины поджигали дома в селе Небылое Юрьев-Польского района и забирали себе вещи хозяев. Один из братьев несколько раз устраивал пожары, чтобы скрыть уже совершенные кражи.
Семи потерпевшим владимирцы причинили ущерб на суммы от двух тысяч до одного миллиона рублей.
Отмечается, что у мужчин нет своего жилья: ночевать они оставались у любовниц или на месте неофициальной работы. Постоянного дохода у них не было. Ранее обоих уже судили за поджоги и кражи.
Владимирцев признали виновными по частям 2 и 3 статьи 158 УК («Кражи») и части 2 статьи 167 УК («Умышленное уничтожение имущества путем поджога»). Одного приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима, второго — к четырем годам и восьми месяцам.
Приговор в силу не вступил.
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