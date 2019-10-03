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Фото: Pixabay.com
34-томное дело наркоторговцев из четырех регионов России передали во владимирский суд. Об этом
Как выяснили следователи, в ноябре 2017 года неизвестный организовал группу, продававшую наркотики в нескольких регионах. При помощи интернет-магазина потенциальные покупатели могли выбрать регион и «товар». После оплаты им сообщали адрес «закладки».
Руководитель преступной группы в соцсетях искал новых членов, предлагая высокооплачиваемую работу. «Соискателям» нужно было оборудовать несколько «тайников» для наркотиков и передать личные данные и фото паспорта.
«Группа, созданная на территории Владимирской области, отличалась организованностью, устойчивостью, конспирацией, технической оснащенностью и организованным распределением доходов, —
В сентябре прошлого года владимирские полицейские задержали участников группы из Липецкой, Амурской и Владимирской областей и Якутии. При обысках у них изъяли два килограмма наркотиков.
На время следствия девять человек арестовали, остальных оставили под домашним арестом.
Ленинский районный суд Владимира рассмотрит уголовное дело в отношении одиннадцати фигурантов по пунктам «а» и «г» части 4 статьи 228.1, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 .1 УК («Незаконный оборот наркотический средств, совершенный с составе организованной группы, в крупном размере и покушение на него»). Также в суд направили уголовное дело в отношении еще одного участника группы, который заключил со следствием досудебное соглашение.
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