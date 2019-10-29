За неделю в Рязанской области подорожали картофель и лук

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За неделю, с 22 по 28 октября, в Рязанской области на 3,2% подорожал картофель. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цена также увеличилась на:
Подешевели за это время:
Цены на баранину, масло сливочное, чай, соль, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, рис, вермишель не изменились.
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