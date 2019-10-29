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17:49, 29 октября 2019 125
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За неделю в Рязанской области подорожали картофель и лук

За неделю в Рязанской области подорожали картофель и лук

За неделю, с 22 по 28 октября, в Рязанской области на 3,2% подорожал картофель. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цена также увеличилась на:

  • крупу гречневую-ядрицу — на 3,0%;
  • яйцо куриное — на 1,5%;
  • лук репчатый — на 1,3%;
  • говядину — на 0,4%;
  • капусту белокочанную — на 0,4%;
  • свинину — на 0,1%;
  • масло подсолнечное — на 0,1%.

Подешевели за это время:

  • сахар-песок — на 2,1%;
  • мясо кур — на 1,4%;
  • пшено — на 1,0%;
  • морковь — на 1,0%;
  • яблоки — на 0,4%;
  • рыба мороженая — на 0,3%;
  • молоко — на 0,3%;
  • мука пшеничная — на 0,1%.

Цены на баранину, масло сливочное, чай, соль, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, рис, вермишель не изменились.


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