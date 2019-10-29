За неделю в Рязани подешевели сахар и морковь

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
За неделю, с 22 по 28 октября, в Рязани подешевели сахар (на 3,6%), морковь (на 2,8%) и охлажденные и мороженые куры (на 2,4%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Также на 1,6% снизилась цена на яблоки.
Подорожали свежие огурцы (на 9,5%) и помидоры (на 7%). Незначительно увеличились цены на картофель, крупу гречневую-ядрицу, яйца куриные, капусту белокочанную свежую.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЧемпион рязанской НХЛ обыграл прошлогоднего финалиста
|
cледующая новость →Холодную воду отключили еще на четырех рязанских улицах
Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.