Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:50, 29 октября 2019 74
 0    0

Владимир Киселев предложил усовершенствовать закон о рекламе кредитов

Владимир Киселев предложил усовершенствовать закон о рекламе кредитов

В Москве прошло заседание Президиума Совета законодателей России. Его участниками стали представители Госдумы, Совфеда и парламентов регионов, в частности, спикер заксобрания Владимирской области Владимир Киселев. Одним из основных вопросов заседания стала ипотека.

Члены президиума отметили, что за жителями Владимирской области числится 406 млн рублей просроченных жилищных кредитов.

«Аналогичная ситуация в каждом регионе страны: люди берут кредиты в банках на приобретение жилья, но не всегда могут по ним расплатиться», — подчеркнули участники заседания.

По их мнению, чтобы изменить эту ситуацию, нужно прежде всего сделать процент по кредитам доступным для людей.

Так, во Владимирской области для медработников и бюджетников предусмотрены субсидии на первый взнос и софинансирование ежемесячных выплат.

«Еще один вопрос, мы считаем, важный: тем банкам, которые имеют государственную долю не менее 50%, освобождать граждан, которые имеют задолженность по кредитам, от пени и штрафов», — сказал Владимир Киселев.

Также спикер заксобрания Владимирского региона предложил усовершенствовать закон о рекламе кредитов и займов. По его мнению, можно прописать в законе, что «предлагаемые к заключению договоры являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств и залогового имущества в полном объеме».

Сейчас банки идут навстречу клиентам — помогают реструктуризировать долги или могут позволить должникам каникулы, если человек попал в сложную жизненную ситуацию. В ближайшем будущем ожидается и ряд нововведений, отметили на заседании.

По словам зампреда Госдумы Ирина Яровая, в Госдуму скоро внесут законопроект о снятии обременений для перехода на льготную ипотеку.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении закон, касающийся информирования о льготах. Предполагается, что в России заработает единая система, где каждый сможет найти информацию о тех льготах, на которые он может претендовать.

Участники президиума также выразили уверенность в том, что кредиторам нужно запретить заключать договоры с компаниями, которые занимаются «выбиванием долгов», чтобы в том числе обезопасить родственников и коллег заемщиков.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 5 218
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 6 962
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 5 756
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
15:06, 22 октября 2019 2 468
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
8:39, 24 октября 2019 2 788
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум