Владимир Киселев предложил усовершенствовать закон о рекламе кредитов

В Москве прошло заседание Президиума Совета законодателей России. Его участниками стали представители Госдумы, Совфеда и парламентов регионов, в частности, спикер заксобрания Владимирской области Владимир Киселев. Одним из основных вопросов заседания стала ипотека.

Члены президиума отметили, что за жителями Владимирской области числится 406 млн рублей просроченных жилищных кредитов.

«Аналогичная ситуация в каждом регионе страны: люди берут кредиты в банках на приобретение жилья, но не всегда могут по ним расплатиться», — подчеркнули участники заседания.

По их мнению, чтобы изменить эту ситуацию, нужно прежде всего сделать процент по кредитам доступным для людей.

Так, во Владимирской области для медработников и бюджетников предусмотрены субсидии на первый взнос и софинансирование ежемесячных выплат.

«Еще один вопрос, мы считаем, важный: тем банкам, которые имеют государственную долю не менее 50%, освобождать граждан, которые имеют задолженность по кредитам, от пени и штрафов», — сказал Владимир Киселев.

Также спикер заксобрания Владимирского региона предложил усовершенствовать закон о рекламе кредитов и займов. По его мнению, можно прописать в законе, что «предлагаемые к заключению договоры являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств и залогового имущества в полном объеме».

Сейчас банки идут навстречу клиентам — помогают реструктуризировать долги или могут позволить должникам каникулы, если человек попал в сложную жизненную ситуацию. В ближайшем будущем ожидается и ряд нововведений, отметили на заседании.

По словам зампреда Госдумы Ирина Яровая, в Госдуму скоро внесут законопроект о снятии обременений для перехода на льготную ипотеку.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении закон, касающийся информирования о льготах. Предполагается, что в России заработает единая система, где каждый сможет найти информацию о тех льготах, на которые он может претендовать.

Участники президиума также выразили уверенность в том, что кредиторам нужно запретить заключать договоры с компаниями, которые занимаются «выбиванием долгов», чтобы в том числе обезопасить родственников и коллег заемщиков.