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Фото: Pixabay.com
В Спас-Клепиках служебная собака километр шла по следу взломщиков. Об этом
В полицию обратился руководитель супермаркета. Он рассказал, что неизвестные разбили окно на входной двери и забрались в помещение. Злоумышленники похитили четыре бутылки водки общим объемом три с половиной литра.
Служебная собака взяла след.
«Утром в городе Спас-Клепики на улицах не много людей, поэтому была высока вероятность, что след удастся „прочитать“ до дверей жилища взломщиков», — отметили в полиции.
В доме мужчина и женщина пили спиртное из бутылок, похожих на похищенные.
Полицейские выяснили, что к краже причастны ранее судимые за хищения 33-летние жители Клепиковского района. Недавно они приехали в райцентр и самовольно поселились в заброшенном доме.
Злоумышленников задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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