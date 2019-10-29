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14:11, 29 октября 2019 207
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В Спас-Клепиках служебная собака километр шла по следу взломщиков

В Спас-Клепиках служебная собака километр шла по следу взломщиков

Фото: Pixabay.com

В Спас-Клепиках служебная собака километр шла по следу взломщиков. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

В полицию обратился руководитель супермаркета. Он рассказал, что неизвестные разбили окно на входной двери и забрались в помещение. Злоумышленники похитили четыре бутылки водки общим объемом три с половиной литра.

Служебная собака взяла след.

«Утром в городе Спас-Клепики на улицах не много людей, поэтому была высока вероятность, что след удастся „прочитать“ до дверей жилища взломщиков», — отметили в полиции.

В доме мужчина и женщина пили спиртное из бутылок, похожих на похищенные.

Полицейские выяснили, что к краже причастны ранее судимые за хищения 33-летние жители Клепиковского района. Недавно они приехали в райцентр и самовольно поселились в заброшенном доме.

Злоумышленников задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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