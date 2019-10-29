RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Шиловском районе мотоциклист попал под колеса грузовика и умер, пишет ИД «Пресса».
В субботу, в Шиловском районе на 135 километре дороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород 41-летний житель села Нармушадь на мотоцикле Suzuki не справился с управлением и упал. После этого он попал под колеса грузовика «ЗИЛ».
В результате ДТП рязанец скончался на месте аварии.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОтца заживо сгоревших в Шиловском районе детей арестовали
|
cледующая новость →Рязанка, сломавшая позвоночник на уроке физкультуры, проведет в больнице месяц
Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.