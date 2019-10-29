В Сасове пенсионер на «Гранте» сбил восьмилетнюю девочку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В Сасове пенсионер на Lada Granta сбил восьмилетнюю девочку. Школьницу госпитализировали. Об этом сообщили в рязанском УМВД.
Авария произошла во вторник, 29 октября, в 12:35 у дома №8-А на улице Александра Мишина. По предварительным данным, 64-летний водитель сбил ребенка, переходившего дорогу не по «зебре».
Полиция проводит проверку.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Сараях легковушка с беременной женщиной врезалась в почтовую «буханку»
|
cледующая новость →Рязанец задолжал детям почти 300 тысяч
5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.