В Рязанской области пропал 38-летний мужчина

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В Рязанской области пропал 38-летний Игорь Мышков. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О мужчине ничего неизвестно с 28 сентября 2019 года. Приметы: рост 135 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Одежда: темно-синий спортивный костюм, черные ботинки.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.
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