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22:48, 29 октября 2019 86
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В Песочне массово отключили воду. Адреса

В Песочне массово отключили воду. Адреса

Фото: Pixabay.com

В Песочне массово отключили холодную воду, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Из-за плановых работ отключили воду:

  • улица Новоселов дом №34 корпус 4;
  • улица Зубковой дом 21, 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3;
  • улица Зубковой дом 22, 22 корпус 1,22 корпус 2;
  • улица Зубковой дом 23;
  • улица Зубковой дом 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3;
  • улица Зубковой дом 25, 25 корпус 1,25 корпус 2, 25 корпус 3;
  • улица Зубковой дом 20, дом 20 корпус 1;
  • улица Зубковой школа №51;
  • улица Зубковой детский сад №149,
  • ЦТП-36 (17д по г/в, детский сад №149, школа №51, ДШИ №7)

Также отмечается, что горячей воды не будет до завтрашнего утра по улице Новоселов и Зубковой.


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