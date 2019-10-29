В ночь на среду в Рязанской области похолодает до -3 градусов

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В ночь на среду, 30 октября, в Рязанской области похолодает до -3 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки: дождь, мокрый снег, снег.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -1, +4 градуса.
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