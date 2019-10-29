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8:18, 29 октября 2019 317
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В Москве таксист с ножом пытался изнасиловать студентку

В Москве таксист с ножом пытался изнасиловать студентку

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В Москве таксист с ножом пытался изнасиловать студентку. Этот случай произошел в ночь на 27 октября, сообщил «РЕН ТВ».

По данным телеканала, студентка одного из медицинских вузов вызвала такси, чтобы доехать до дома. Во время поездки водитель Chevrolet начал домогаться ее и угрожать ножом. Пассажирка смогла вырваться и убежать.

Злоумышленника нашли через несколько часов. На него завели уголовное дело о покушении на изнасилование. Мужчина дал признательные показания.


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