Рязанский приборный завод присоединился к всероссийской акции «Неделя без турникетов»

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АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ») пригласило на ознакомительную экскурсию молодежь региона в рамках акции «Неделя без турникетов».
Предприятие посетили ученики двух рязанских школ и студенты политехнического колледжа. Они побывали в музее завода, где им рассказали об истории, современном развитии и о вкладе АО «ГРПЗ» в экономику региона и страны.
Юные рязанцы посетили инструментальный цех и увидели работу токаря по изготовлению пресс-формы. Затем им продемонстрировали, как с ее помощью создается деталь. Учащиеся также осмотрели современные линии поверхностного монтажа, им показали передовое оборудование и продемонстрировали новые методы изготовления радиоэлектронных узлов.
«Акция „Неделя без турникетов“ проводится два раза в год. Мы стараемся показать школьникам и студентам разные участки производства, чтобы у них сложилось наиболее полное впечатление о деятельности предприятия. Например, весной ребята посещали комплекс печатных плат, где изготавливают платы высоких классов точности. Наши ведущие специалисты — инженеры, начальники цехов, лучшие рабочие — проводят мастер-классы, отвечают на самые разные вопросы. Главная задача у нас — помочь подрастающему поколению сделать осознанный выбор профессии», — отметил начальник управления кадров АО «ГРПЗ» Геннадий Гуревич.
Во время посещения АО «ГРПЗ» школьникам предложили пройти тестирование, которое помогает выявить профессиональную предрасположенность.
Организатором широкомасштабной акции «Неделя без турникетов» является «Союз машиностроителей России». Мероприятие направлено на профориентационное информирование молодежи о деятельности ведущих предприятий и популяризацию профессий, востребованных на региональном рынке труда.
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