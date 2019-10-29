Рязанские активисты закрасили более сотни надписей с рекламой наркотиков

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В воскресенье, 27 октября, в Рыбном, активисты закрасили более сотни надписей с рекламой наркотиков,
Волонтеры убрали граффити с дверей подъездов, школ и заборов.
«Раньше думал, что это просто подростки пишут всякую чушь краской где попало. Но пройдя пешком по городу пришел в ужас. Решил бороться с этой заразой», — отметил руководитель волонтерского движения Рыбновского района Игорь Клюев.
Активисты сообщили, что это не последняя подобная акция. И попросили жителей сообщать адреса мест, где находится подобная реклама.
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