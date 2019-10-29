Рязанка, сломавшая позвоночник на уроке физкультуры, проведет в больнице месяц

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Фото: Pixabay.com
Девочка из села Благие Александро-Невского района,
23 октября восьмиклассница на шведской стенке выполняла упражнение «вис на перекладине» и упала на маты. По словам девочки, она поторопилась, из-за чего соскульзнула нога.
Учитель вызвал директора и фельдшера, ребенка с болями с спине увезли в районную больницу. Затем пострадавшую доставили в областную детскую больницу.
После МРТ врачи подтвердили у пациентки перелом позвоночника. Девочке назначили лечебную физкультуру и постельный режим. Отмечается, что боли у школьницы отступили, она хорошо спит.
После выписки из больницы восьмикласснице на некоторое время дадут освобождение от уроков физкультуры.
Начальник управления образования и МП по Александро-Невскому району Татьяна Федотова подчеркнула, что по результатам служебной проверки действия учителя физкультуры в экстренной ситуации признали правильными. Техника безопасности на уроке, по ее словам, также была соблюдена.
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