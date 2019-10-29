Рязанец задолжал детям почти 300 тысяч

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанец на протяжении долгого времени не выплачивал алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщила
Известно, что мужчину уже привлекали к административной ответственности. Он знал, что должен систематически выплачивать 1/3 от ежемесячного заработка, однако не делал этого. В результате накопился долг в размере 287 тысяч рублей.
«В случае игнорирования требований по уплате алиментов, мужчине грозит уголовная ответственность», — говорится в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Сасове пенсионер на «Гранте» сбил восьмилетнюю девочку
|
cледующая новость →18-летняя рязанка умерла от анорексии — соцсети
Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.