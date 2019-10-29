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Фото: Pixabay.com
Рязанцев пригласили в «Школу общественной дипломатии». Занятия будут проводить с 11 по 13 ноября,
«Школа» объединит 100 студентов и лидеров молодежных объединений России в возрасте от 18 до 30 лет. Участники развивающей программы обсудят вопросы в области общественной дипломатии и международных отношений.
«Платформа станет местом обмена опытом для проведения совместных проектов», — отметили в правительстве.
Мероприятие разделено на три тематических направления: «внешнеполитические вызовы России и общественная дипломатия», «волонтерство и международные молодежные мероприятия» и «молодежные проекты с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом».
Заявку нужно подать заявку на АИС «Молодежь России» до 5 ноября.
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.