Рязанцам предложили зажечь свечи в память жертв политических репрессий

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 30 октября, в день памяти жертв советских репрессий в Рязани пройдет всероссийская ежегодная акция «Молитва памяти».
В рамках мероприятия прочтут имена людей, пострадавших в годы массовых репрессий, а также совершат заупокойные молитвы о пострадавших.
Поминальная молитва пройдет с 12 до 15 часов на улице Октябрьская (территория площади Cоветско-Польского братства).
Организаторы также предложили всем зажечь на окне свечу в 21:00 в память о своих близких и знакомых и обо всех пострадавших в тюрьмах, лагерях и ссылках.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Спас-Клепиках служебная собака километр шла по следу взломщиков
|
cледующая новость →В ночь на среду в Рязанской области похолодает до -3 градусов
Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.