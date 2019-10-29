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Фото: Pixabay.com
Рязанцам покажут сожжение Содома и Гоморры в песочных иллюстрациях. В среду, 30 октября, в областной библиотеке Горького проведут очередную беседу из цикла «Таковых есть царствие Божие»,
Слушателей ждет рассказ об окончании всемирного потопа, строительстве и разрушении Вавилонской башни и призвании Авраама. Кроме того, речь зайдет о сожжении Содома и Гоморры, образовании 12 колен Израилевых и смысле пленения израильского народа.
Библейские события прокомментирует священник Петр Кипарисов, а художник Марина Бритова дополнит рассказ песочной анимацией.
Вход бесплатный. Начало в 18:00.
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