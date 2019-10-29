Руководители мэрии обсудят развитие города на личных встречах с рязанцами

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Рязанцев пригласили на личные встречи с руководителями горадминистрации, которые пройдут в ноябре в разных районах. Их участники обсудят развитие областного центра.
Как пояснила мэр Елена Сорокина, такие встречи поручил проводить губернатор Николай Любимов. Они помогут услышать мнения и предложения рязанцев.
Всем желающим участвовать в обсуждении необходимо взять с собой паспорт. Отмечается, что стать слушателем на встрече могут жители любых районов, занявшие свободные места.
Первая встреча пройдет в Советском районе 9 ноября в конференц-зале Дворца детского творчества. Начало в 10:00, продолжительность 90 минут.
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