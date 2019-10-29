«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвел итоги природоохранной деятельности в 2019 году

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В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги природоохранной деятельности за 9 месяцев 2019 года. Энергетики провели комплекс мероприятий по повышению уровня экологической безопасности производственной деятельности и снижению негативного воздействия на окружающую среду, сообщили в пресс-службе компании.
Для сокращения зоны вырубки просеки энергетики реконструировали 235,43 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-10 кВ с заменой провода на самонесущий изолированный (СИП). Специалисты отметили, что этот тип провода значительно лучше выдерживает негативные природные воздействия, в том числе в сезон максимальных нагрузок. Самонесущий изолированный провод отличается от обычного высокой прочностью и износостойкостью, более надежен при гололедообразовании, устойчив к обрывам.
Для предотвращения гибели птиц энергетики установили на воздушных линиях электропередачи 35кВ 342 птицезащитных устройства.
Также для сокращения неблагоприятного влияния на экологию и повышения надежности функционирования электрооборудования на подстанциях «Рязаньэнерго» отремонтировали 215 масляных выключателей. Четыре выключателя заменили на вакуумные, использование которых исключает попадание вредных веществ в почву.
Ежемесячно энергетики отбирали пробы подземных вод артезианской скважины на подстанции 220 кВ «Пущино». Также аккредитованная лаборатория провела замеры физического воздействия на атмосферный воздух (уровня шума и электромагнитного поля) на 54 подстанциях «Рязаньэнерго». Все показатели оказались в пределах нормы.
«В „Рязаньэнерго“ предъявляются высокие требования к природоохранным аспектам производственной деятельности. На постоянной основе ведется работа по соблюдению нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также по сбору, размещению и утилизации промышленных отходов. Передача отходов производства и потребления осуществляется только специализированным организациям для последующей переработки и захоронения. Деятельность энергетиков в этом направлении полностью соответствует требованиям природоохранного законодательства и международного стандарта ISO 14001. Также заключены договоры на размещение и утилизацию древесных отходов, образующихся при расчистке трасс линий электропередачи», — рассказали в пресс-службе.
В компании отметили, что 16 сотрудников «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» прошли обучение в специализированных организациях, ответственных за обеспечение экологической безопасности и обращение с опасными отходами.
«Выполняя мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и развивая систему экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом, „Рязаньэнерго“ способствует улучшению экологической ситуации во всем регионе», — заключили энергетики.
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